Bonjour, France: Руслан Малиновский стал игроком Марселя – видео

Полузащитник сборной Украины покинул Аталанту, где лишился места в основе. Теперь Руслан будет покорять французскую Лигу 1 в рядах одного из грандов местного футбола.

Зимой Руслан Малиновский наконец-то сменил команду. В этом сезоне украинец чаще всего не выходил в основу и удовлетворялся выход.

По теме Нападающий или хавбек: тренер Марселя не определил роль Малиновского в команде

Игроком давно интересовались несколько европейских клубов, но самым настойчивым оказался Марсель. В итоге провансальцы довели дело до конца.

Официальный твиттер клуба подтвердил, что отныне Малиновский – игрок Марселя. 29-летний хавбек взят в аренду до конца сезона с обязательным выкупом летом. Ориентировочно французы заплатят Аталанте 10 миллионов евро за Руслана плюс еще три миллиона – бонусами.

В настоящее время Марсель идет на третьем месте в Лиге 1, отставая от лидера ПСЖ на 11 очков. Также команда Игоря Тудора уже вылетела из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов с Тоттенхэмом, Айнтрахтом и Спортингом.

Читайте также Передача-конфетка Малиновского вошла в топ-10 лучших ассистов Серии А: яркое видео

История Малиновского в Аталанте: