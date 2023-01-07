Малиновский упаковывает чемоданы: переговоры между Марселем и Аталантой на финальной стадии

Руслан Малиновский скорее всего сменит итальянскую прописку зимой. Украинский полузащитник готовится к отъезду в клуб, где ему уже пригрели место.

Марсель и Аталанта почти договорились о трансфере Малиновского. Соглашение должно быть подписано на следующей неделе.

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Предоставивший информацию Фабрицио Романо изредка обманывает. Инсайдер уверен, что Малиновский все-таки перейдет во Францию:

Олимпик Марсель близится к соглашению с Русланом Малиновским! Переговоры с Аталантой сейчас на завершающей стадии по переходу на постоянной основе. Уже достигнута полная договоренность о личных условиях с игроком. Ожидается, что трансфер состоится на следующей неделе, – написал Романо.

Ранее сообщалось, что Марсель уволил место специально под Руслана Малиновского. Французский клуб покинул атакующий полузащитник Жерсон, перешедший в бразильский Фламенго.

Марсель ранее настаивал на сумме в 15 миллионов евро Малиновского, но Аталанта требовала 20 миллионов евро за украинца. Какие условия согласия достигли стороны относительно украинца – пока неизвестно.

Потенциальный клуб Малиновского