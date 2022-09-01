Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский этим летом собирался покинуть Аталанту. У игрока возникли споры с главным тренером Джанпьеро Гасперини.

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Кроме того, у Малиновского остался всего год по контракту. К игроку проявляли интерес клубы АПЛ (Ноттингем Форест и Тоттенхэм, а также французский Марсель).

Ближе всех был клуб из Прованса, который готов был удовлетворить финансовые требования Аталанты. Впрочем, в последний день трансферного окна стало известно, что Руслан останется в Италии.

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Такое решение лично принял президент клуба из Бергамо Антонио Перкасси. Потому как минимум до зимы вопрос трансфера Руслана поставлен на паузу.

Успехи Малиновского в Серии А

Руслан перешел в Аталанту в 2019 году из Генка. Сумма трансфера составила 13,7 млн. евро. За три сезона украинец провел 128 матчей и забил 33 гола, отдав 26 ассистам.

Трофеев Малиновский не добывал, но дважды выигрывал бронзу Серии А. А в сезоне 2020/2021 хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата Италии, отдав 12 результативных передач.

Любопытно! В сезоне 2022/2023 Аталанта впервые за долгое время не выступит в еврокубках. Команда Джанпьеро Гасперини провалила прошлый сезон, заняв 8-е место в Серии А.

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