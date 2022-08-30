Этим летом украинские футболисты пользуются спросом на трансферном рынке. Уже успели сменить команду Александр Зинченко, Егор Ярмолюк и Роман Яремчук.

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Также близок к переходу в Марсель и Руслан Малиновский. Среди игроков УПЛ наибольшим спросом пользуется форвард Днепра-1 Артем Довбик.

Футболистом интересовалась Салернитана, но в гонку за Артемом вступил и чемпион Турции Трабзонспор. Местный журналист Хасан Тюнчел рассказал, что команда уже сделала предложение Днепру-1, но сумма неизвестна.

Чем известен Артем Довбик

Артему уже 25 лет и у него есть опыт выступлений за датский Мидтьюлланд, с которым выигрывал чемпионат и Кубок страны. В 2020 году Довбик вернулся в Украину, став игроком Днепра-1.

В 48 матчах за спортклуб Артём отметился 24 голами, в том числе став лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне. Также Довбик закрепился и в сборной Украины. Один из его 4-х голов позволил нашей команде пройти шведов на Евро и выйти в четвертьфинал.