Півзахисник збірної України Руслан Маліновський цього літа збирався залишити Аталанту. У гравця виникли суперечки із головним тренером Джанпьєро Гасперіні.
До теми Зірка збірної України може переїхати в чемпіонат Туреччини: ним цікавились в Серії А
Крім того, у Маліновського залишився всього рік за контрактом. До гравця проявляли інтерес клуби АПЛ (Ноттінгем Форест та Тоттенхем, а також французький Марсель.
Ближчим за всіх був клуб з Провансу, який готовий був задовольнити фінансові вимоги Аталанти. Втім, в останній день трансферного вікна стало відомо, що Руслан залишиться в Італії.
Читайте також Клуб АПЛ проявив інтерес до Забарного: є ймовірність, що талант Динамо може змінити клуб
Таке рішення особисто прийняв президент клубу з Бергамо Антоніо Перкассі. Тому як мінімум до зими питання трансферу Руслана поставлене на паузу.
Успіхи Маліновського в Серії А
Руслан перейшов до Аталанти у 2019 році з Генка. Сума трансферу склала 13,7 млн євро. За три сезони українець провів 128 матчів і забив 33 голи, віддавши 26 асистів.
Трофеїв Маліновський не здобував, але двічі вигравав бронзу Серії А. А у сезоні 2020/2021 хавбек став найкращим асистентом чемпіонату Італії, віддавши аж 12 результативних передач.
Українські легіонери масово змінюють клуби:
- Олександр Зінченко перебрався в Арсенал. Лондонці заплатили за гравця Манчестер Сіті 35 мільйонів євро.
- Роман Яремчук повернувся в Бельгію, де буде виступати за Брюгге. Раніше форвард був гравцем Гента і ставав віцечемпіоном країни.
- Брентфорд вирішив підписати Єгора Ярмолюка. Ексгравець Дніпра-1 поки виступатиме за другу команду "бджіл".
- Андрій Ярмоленко залишив Вест Хем і переїхав в ОАЕ. Новим клубом капітана збірної України став Аль-Айн, яким керує Сергій Ребров.
- Тим часом, Шахтар повернув в Україну трьох легіонерів. Донеччани підписали Богдана Михайличенка з Андерлехту, а також Олександра Зубкова (Ференцварош) та Івана Петряка (Фехервар).