Півзахисник збірної України Руслан Маліновський цього літа збирався залишити Аталанту. У гравця виникли суперечки із головним тренером Джанпьєро Гасперіні.

До теми Зірка збірної України може переїхати в чемпіонат Туреччини: ним цікавились в Серії А

Крім того, у Маліновського залишився всього рік за контрактом. До гравця проявляли інтерес клуби АПЛ (Ноттінгем Форест та Тоттенхем, а також французький Марсель.

Ближчим за всіх був клуб з Провансу, який готовий був задовольнити фінансові вимоги Аталанти. Втім, в останній день трансферного вікна стало відомо, що Руслан залишиться в Італії.

Читайте також Клуб АПЛ проявив інтерес до Забарного: є ймовірність, що талант Динамо може змінити клуб

Таке рішення особисто прийняв президент клубу з Бергамо Антоніо Перкассі. Тому як мінімум до зими питання трансферу Руслана поставлене на паузу.

Успіхи Маліновського в Серії А

Руслан перейшов до Аталанти у 2019 році з Генка. Сума трансферу склала 13,7 млн євро. За три сезони українець провів 128 матчів і забив 33 голи, віддавши 26 асистів.

Трофеїв Маліновський не здобував, але двічі вигравав бронзу Серії А. А у сезоні 2020/2021 хавбек став найкращим асистентом чемпіонату Італії, віддавши аж 12 результативних передач.

Цікаво! У сезоні 2022/2023 Аталанта вперше за довгий час не виступить у єврокубках. Команда Джанпьєро Гасперіні провалила минулий сезон, зайнявши 8 місце в Серії А.

Українські легіонери масово змінюють клуби: