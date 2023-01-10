"Носить майку Марселя с честью": Малиновский сделал первое обещание перед фанатами клуба
Источник:инстаграмм Руслана Малиновского
Руслан Малиновский начинает новый 2023 год и новый коллектив. 9 января украинский полузащитник стал игроком французского Марселя.
Сейчас Руслан будет выступать во французском клубе на правах аренды до конца сезона-2022/2023. В арендном соглашении есть опция обязательного выкупа футболиста. Сообщается, что Аталанта получит от Марселя за Малиновского около 10 миллионов плюс еще три миллиона евро бонусами.
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Малиновский: Встретимся на стадионе
Малиновский уже даже успел обратиться к французским болельщикам из-за своих соцсетей. Руслан сделал первое обещание перед фанатами "провансальцев".
Здравствуйте! Я буду носить майку Марселя с честью. Страсть, уважение, решительность побеждать. Обещаю всегда играть от всей души. Встретимся на стадионе,
– написал новичок Марселя.
Малиновский обратился к болельщикам Марселя / Фото с инстаграмма Руслана
- Напомним, что Малиновский в течение 3,5 лет защищал цвета итальянской Аталанты, за которую успел провести 143 поединка (30 голов и 28 ассистов).
- В последнем сезоне в Бергамо провел 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.
- Недавно Малиновский отличился в товарищеском матче Аталанты, закончившегося разгромной победой бергамовцев со счетом 10:1. Руслан размочил нули на табло.
- Бергамовский клуб щемяще попрощался с украинцем.
- Марсель стал третьим европейским клубом в карьере.