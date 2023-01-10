"Носить майку Марселя с честью": Малиновский сделал первое обещание перед фанатами клуба

10 января 2023, 12:19
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Источник:

инстаграмм Руслана Малиновского

Руслан Малиновский начинает новый 2023 год и новый коллектив. 9 января украинский полузащитник стал игроком французского Марселя.

Сейчас Руслан будет выступать во французском клубе на правах аренды до конца сезона-2022/2023. В арендном соглашении есть опция обязательного выкупа футболиста. Сообщается, что Аталанта получит от Марселя за Малиновского около 10 миллионов плюс еще три миллиона евро бонусами.

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Малиновский: Встретимся на стадионе

Малиновский уже даже успел обратиться к французским болельщикам из-за своих соцсетей. Руслан сделал первое обещание перед фанатами "провансальцев".

Здравствуйте! Я буду носить майку Марселя с честью. Страсть, уважение, решительность побеждать. Обещаю всегда играть от всей души. Встретимся на стадионе,
– написал новичок Марселя.


Малиновский обратился к болельщикам Марселя / Фото с инстаграмма Руслана

  • Напомним, что Малиновский в течение 3,5 лет защищал цвета итальянской Аталанты, за которую успел провести 143 поединка (30 голов и 28 ассистов).
  • В последнем сезоне в Бергамо провел 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.
  • Недавно Малиновский отличился в товарищеском матче Аталанты, закончившегося разгромной победой бергамовцев со счетом 10:1. Руслан размочил нули на табло.
  • Бергамовский клуб щемяще попрощался с украинцем.
  • Марсель стал третьим европейским клубом в карьере.

Автор: Софія Кулай