"Носить майку Марселя с честью": Малиновский сделал первое обещание перед фанатами клуба

Руслан Малиновский начинает новый 2023 год и новый коллектив. 9 января украинский полузащитник стал игроком французского Марселя.

Сейчас Руслан будет выступать во французском клубе на правах аренды до конца сезона-2022/2023. В арендном соглашении есть опция обязательного выкупа футболиста. Сообщается, что Аталанта получит от Марселя за Малиновского около 10 миллионов плюс еще три миллиона евро бонусами.

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Малиновский: Встретимся на стадионе

Малиновский уже даже успел обратиться к французским болельщикам из-за своих соцсетей. Руслан сделал первое обещание перед фанатами "провансальцев".

Здравствуйте! Я буду носить майку Марселя с честью. Страсть, уважение, решительность побеждать. Обещаю всегда играть от всей души. Встретимся на стадионе,

– написал новичок Марселя.



Малиновский обратился к болельщикам Марселя / Фото с инстаграмма Руслана