Намек на переход песочными часами: в Италии верят, что Малиновский выведет Торино в еврокубки

Руслан Малиновский намекает на свой предстоящий трансфер. В Италии уверены, что украинец поможет коллективу достичь новых высот.

Трансфер Руслана Малиновского в Торино становится все более реальным. В Италии уже успели "построить планы" на украинском хавбеке.

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Шанс стать героем

Ситуация вокруг Малиновского, пока не поражающая своей игрой, подтолкнула Марсель к тому, что коллектив рассмотрел запросы о трансфере Руслана. Среди них нашлось два наиболее желающих, а именно Торино и Бешикташ, однако французы начали договариваться именно с "быками".

Итальянский коллектив настаивает на аренде украинского хавбека с правом выкупа за 10 миллионов евро. Руслан не прочь вернуться в Серию А, и даже в своих социальных сетях выставил фотографию, к которой прикрепили эмодзы песчаных часов, что сигнализирует, наверное, о его трансфере в ближайшем будущем.

Более того, в Италии возлагают большие надежды на украинского хавбека. В частности, журналист издания La Stampa Франческо Манассеро убежден, что приход Малиновского в Торино поможет "быкам" соревноваться за самые высокие места. К тому же он отметил, что новый сезон тренер итальянского коллектива Иван Юрич будет начинать сезон с лучшей основы и более крепкого каркаса (последние два сезона Торино завершал кампанию на десятом месте). Манассеро добавил, что трансфер Малиновского – это действительно то, что приведет Торино в еврокубки.

Украинец в Марселе

Период Малиновского в Марселе, который сперва арендовал футболиста у Аталанты, а впоследствии выкупил за 10 миллионов евро, вряд ли можно назвать лучшим в его карьере. Старт в состоянии "олимпийцев" оказался многоожиданным, поскольку Руслан демонстрировал хорошую игру, однако по ходу сезона его результативность значительно снизилась. К тому же команду покинул наставник Игорь Тудор, который приглашал украинца в свой коллектив, а на его место пришел Марселино Гарсия Тораль, не видящий Малиновского в стартовом составе.

Испанский коуч готовится поменять схему игры, где Руслану была бы выделена новая позиция. Во время выступлений на новом амплуа он бы смог по новому продемонстрировать свои умения, по мнению тренера, но ему подписали конкурента с Шеффилда Юнайтед в лице Ндиае Илимиана, которого клуб приобрел за 17 миллионов евро. Поэтому не все так сладко, как могло казаться.

За Марсель Малиновский провел 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

. В последний раз "быки" выходили в еврокубки в сезоне 2019/2020, однако, преодолев два отборочных этапа в Лигу Европы, в последнем раунде уступили Вулверхэмптону. А вот крайним выступлением Торино в основной стадии еврокубков стал сезон 2014-2015. Тогда итальянский коллектив занял второе место в квартете, который формировался вместе с Брюгге, Копенгагеном и ГИКом. В 1/16 "быки" одолели Атлетик Бильбао, а в 1/8 уступили Зениту.