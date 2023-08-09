Трансфер Руслана Маліновського до Торіно стає все реальнішим. В Італії уже встигли "побудувати плани" на українського хавбека.

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Шанс стати героєм

Ситуація навколо Маліновського, який наразі не вражає своєю грою, підштовхнула Марсель до того, що колектив розглянув запити щодо трансферу Руслана. Серед них знайшлось два найбільш охочих, а саме Торіно та Бешикташ, проте французи почали домовлятись саме із "биками".

Італійський колектив наполягає на оренді українського хавбека з правом викупу за 10 мільйонів євро. Руслан не проти повернутись в Серію А, та навіть у своїх соціальних мережах виставив світлину, до якої прикріпив емодзі пісочного годинника, що сигналізує, напевне, про його трансфер у близькому майбутньому.

Більше того, в Італії покладають великі надії на українського хавбека. Зокрема, журналіст видання La Stampa Франческо Манассеро переконаний, що прихід Маліновського в Торіно допоможе "бикам" змагатися за найвищі місця. До того ж він зазначив, що новий сезон тренер італійського колективу Іван Юріч розпочинатиме сезон з кращої основи та міцнішого каркасу (останні два сезони Торіно завершував кампанію на десятому місці). Манассеро додав, що трансфер Маліновського – це дійсно те, що приведе Торіно в єврокубки.

До речі. Востаннє "бики" виходили до єврокубків у сезоні 2019/2020, проте, подолавши два відбіркових етапи до Ліги Європи, в останньому раунді поступилися Вулверхемптону. А от крайнім виступом Торіно в основній стадії єврокубків став сезон 2014-2015. Тоді італійський колектив зайняв друге місце в квартеті, який формував разом із Брюгге, Копенгагеном та ГІКом. В 1/16 "бики" здолали Атлетік Більбао, а в 1/8 поступилися Зеніту.

Українець в Марселі