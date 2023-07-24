К одному из лидеров сборной Украины присматриваются сразу несколько клубов из итальянской Серии А. Преимуществом Руслана Малиновского является то, что у футболиста уже есть солидный опыт выступлений в итальянском первенстве.
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Может снова получить итальянскую прописку
С июля 2019 по 1 июля 2023 украинец с перерывом выступал за Аталанту. В футболке бергамовцев Руслан провел 143 матча (30 голов и 28 ассистов).
Французский Марсель уже повесил ценник на украинца. "Провансальцы" готовы отдать Малиновского за 15 миллионов евро. Однако о заинтересованности идет речь, но неизвестно, какие именно клубы взяли "на карандаш" нашего Руслана.
Именно в такую сумму оценивают Малиновского на портале Transfermarkt.
Напомним, что у Малиновского есть действующий контракт с третьей по силе командой Лиги 1 до конца июня 2026 года.
В прошлом сезоне-2022/2023 Марсель вместе с украинцем боролся за чемпионство Франции, но в последний момент потерял все шансы. "Провансальцы" стали третьими, набрав 73 балла в 38 турах.
Главное о зарубежном опыте карьеры Малиновского
- Зимой 2016 перебрался из Шахтер в бельгийский Генк. Бельгийский клуб арендовал футболиста, а уже летом 2017-го выкупил контракт украинца у "горняков".
- Поиграл в Бельгии два года и стал футболистом Аталанты.
- В январе 2023-го был арендован Марселем, но 1 июля того же года стал полноценным футболистом "провансальцев".
- За Марсель Малиновский уже провел 23 поединка – 2 гола и 1 ассист.