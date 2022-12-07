Вет Хэм ищет усиление. "Молотобойцы" намерены подписать украинского полузащитника в зимнее трансферное окно. Аталанта хочет выручить за Руслана 16-18 миллионов евро.

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Немного о Вест Хэм

В случае успешных переговоров между Аталантой и Вест Хэмом Руслан Малиновский может стать третьим украинцем в истории лондонского клуба. До этого за "молотобойцев" выступали Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко.

Лондонцы в этом году звезд не хватают. Вест Хэм занимает 16 место в АПЛ. Они находятся на 1 очко в отрыве от зоны вылета. В Лиге Концеренций клуб занял первое место в группе, где им противостояли Андерлехт, Стяуа и Силькеборг. Вест Хэм узнает своего соперника после сыгранных матчей 1/16 ЛК, поскольку, выиграв группу, они сразу попали в 1/8 финала.

Главным конкурентом в Вест Хэме для Руслана Малиновского может стать Лукас Пакета. Бразилец после феерических выступлений за Лионом перебрался в Лондон. Он уже отошел от травмы и готов сиять и за Вест Хэм, поэтому минуты со стартового состава для Малиновского в потенийном клубе под вопросом.

Также на Малиновского претендует Марсель и Тоттенхэм. Но из-за расследования спортивного директора "шпор" Фабио Паратичи переход в Тоттенхэм вряд ли состоится.

Трансфермакт оценивает Малиновского в 18 миллионов евро.