Вет Хем шукає підсилення. "Молотобійці" мають намір підписати українського півзахисника в зимове трансферне вікно. Аталанта бажає виручити за Руслана 16-18 мільйонів євро.

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Трішки про Вест Хем

В разі успішних переговорів між Аталантою та Вест Хемом, Руслан Маліновський може стати третій українцем в історії лондонського клубу. До того за "молотобійців" виступали Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко.

Лондонці цього року зірок не хапають. Вест Хем наразі посідає 16 місце в АПЛ. Вони на 1 очко у відриві від зони вильоту. У Лізі Концеренцій клуб зайняв перше місце у групі, де їм протистояли Андерлехт, Стяуа та Сількеборг. Вест Хем дізнається свого суперника після зіграних матчів 1/16 ЛК, оскільки, вигравши групу, вони відразу потрапили в 1/8 фіналу.

Головним конкурентом у Вест Хемі для Руслана Маліновського може стати Лукас Пакета. Бразилець після феєричний виступів за Ліон перебрався до лондонців. Він вже відійшов від травми та готовий сяяти і за Вест Хем, тому хвилини зі стартого складу для Маліновського у потенійному клубі під питанням.

Також на Маліновського претендує Марсель та Тоттенхем. Та через розслідування щодо спортивного директора "шпор" Фабіо Паратічі перехід у Тоттенхем навряд чи відбудеться.

Трансфермакт оцінює Маліновського у 18 мільйонів євро.