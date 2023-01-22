Вихованець Шахтаря, який найкраще себе проявив в Україні у футболці Зорі, міг одягнути футболку київського Динамо. Послугами Руслана Маліновського був зацікавлений Сергій Ребров, який свого часу очолював столичний клуб.
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Маліновський: Тренерська філософія для збірної була б слушною
Маліновський розповів про давню розмову з Сергієм Станіславовичем. Руслан похвалив гру киян під керівництвом Реброва.
Чи підійде бачення Реброва збірній України? Я із Сергієм Станіславовичем розмовляв, ще коли він тренував Динамо, а я грав у Зорі. Не секрет, що на ту мить він був зацікавлений, щоб я перейшов до Динамо. Можу сказати, що Динамо під його керівництвом було дуже сильним. Команда показувала футбол серйозного рівня,
– сказав Руслан.
Півзахисник Марселя відповів на запитання про можливе призначення Реброва на посаду головного тренера збірної України. Маліновський впевнений, що його стиль тренера підійшов би для "синьо-жовтих".
"І, гадаю, зараз він не відійшов від своєї тренерської філософії. Подивимося. Наразі він працює в Аль-Айні і там теж показує непогані результати. Не можу сказати, чи буде він тренером збірної. Але мені здається, що його тренерська філософія для збірної була б слушною", – заявив футболіст Марселя.
- Відзначимо, що замість Динамо Маліновський повернувся з оренди у Шахтар. Далі у кар'єрі Руслана розпочався закордонний період. Українець поїхав у бельгійський Гент, звідки перейшов в італійську Аталанту. А вже 9 січня 2023 року Маліновський став гравцем французького Марселя.
- За "провансальців" Маліновський вже встиг провести 3 матчі, у яких наразі ще не забивав. У попередньому поєдинку проти Ренна у Кубку Франції Руслан був близький до гола, але зі штрафного поцілив у стійку.