Сборная Украины п оступилась в первом матче отбора к Евро-2024 сборной Англии (2:0). Руслан Малиновский рассказал о перспективах и задачах "сине-желтых".

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"Нужно доказывать, что находимся на высоком уровне"

Руслан Малиновский уверяет, что в матче с англичанами "сине-желтые" отдали все свои силы и пытались демонстрировать хороший футбол. Однако уровень игры команды "трех львов" оказался выше. Но вот украинцы головы не опускают и надеются на лучшее.

Сегодня все старались играть в футбол, мы не били просто мяч вперед. В первом тайме хорошо прессинговали. Возможно, в последней фазе могли сыграть лучшее, но Англия продемонстрировала футбол высокого уровня. Было нелегко, но это только первый тур – все матчи впереди. Наша цель – занять одно из первых двух мест, которое даст нам право сыграть на чемпионате Европы. Еще есть Италия, и матч с ней впереди,

– рассказал Руслан.

Также Малиновский оценил перспективы нынешнего состава сборной Украины. Руслан считает, что игрокам сборной еще следует доказывать, что они находятся на высоком футбольном уровне. Также Малиновский отметил, что команда всеми силами пытается поддерживать временного тренера "сине-желтых".

У нас очень хорошая команда. Сегодня мы максимально пытались помочь Руслану Петровичу Ротаню. Мы знаем его как футболиста, замечательного человека и профессионала, всегда отдававшегося на поле. Потому со всем уважением к нему мы делали все, что он хотел увидеть в этом матче. Что-то получалось, что-то нет, но сейчас такая ситуация, и мы максимально поддерживаем тренера. Что касается топового поколения команды, то увидим в будущем, потому что это оценивается результатами. Когда коллектив покажет какие-либо результаты, тогда можно будет сказать. На данный момент мы еще должны доказать, что находимся на высоком уровне,

– сказал Малиновский.

Напомним, что свои следующие квалификационные матчи сборная Украины проведет 16 и 19 июня против сборной Северной Македонии и Мальты. Пока команда "трех львов" возглавляет турнирную таблицу благодаря победам над сборной Италии и Украины.