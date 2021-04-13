Пояснення тренера

Головний наставник Легії Чеслав Міхневич розставив усі крапки над "і". Він вважає, що така поведінка Назарія Русина є помилкою через його молодість.

До теми Не витерпіли поведінки: нападник Динамо Русин переведений у дубль Легії

Русин пропустив підготовку до сезону та контрольні матчі, тому нападнику потрібно було виборювати місце у складі через роботу на тренуваннях. Також у Легії грає один з найкращих форвардів Екстракласи Томаш Пекгарт, який наколотив вже 21 гол у чемпіонаті. Така результативність конкурента створює ще більші труднощі українцю.

Тренерський штаб дозволив Русину підтримувати форму у дублі, щоб бути готовим до повних поєдинків. Однак за словами Міхневича, "динамівець" заявив, що не хоче грати за другу команду.

Це непрофесійно. Ми прийняли рішення відправити його в дубль на два тижні, щоб він подумав – хоче він грати за Легію чи ні. Зараз він тренується з резервом. Залишився ще тиждень, а потім ми проведемо розмову і приймемо рішення, що робити далі,

– зізнався тренер.

Такий вчинок українського нападника тренерський штаб сприйняв як бойкот. Тепер футболіст змушений задовільнятись лише виступами за Легію-2: "Він, мабуть, думав, що буде грати в кожному матчі по 30-40 хвилин. Можливо, агент щось йому пообіцяв, чого ми не знаємо".