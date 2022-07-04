До этого футболист резал себе вены

Футболист закончил свою карьеру в 2019 году. Роланд имел проблемы со здоровьем.

Читайте також Футбольний журналіст Олег Ящук, який зник у Лисичанському напрямку, вийшов на зв'язок

2 июля около 15:38 в полицию поступило сообщение о прыжке из окна. Правоохранители вместе с двумя медицинскими бригадами отправились на место происшествия. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, констатировали смерть,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что одной из причин самоубийства футболиста называют проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся Роланд после окончания карьеры.

Для Станеска это была вторая попытка самоубийства. Десять лет назад он перерезал себе вены, узнав о ссоре своих родителей.

Тогда врачи успели спасти его жизнь.

На протяжении профессиональной карьеры Станеску выступал за Арджеш, Петролул, Дачью Унирю и другие румынские команды.