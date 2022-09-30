Вагнер был госпитализирован в больницу в Брашове 20 сентября. Это произошло после того, как игрок перенес остановку сердца после тренировки с командой Интер Кристиан.

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При этом игрок участвовал только в простых упражнениях. Но после тренировки по дороге в раздевалку он потерял сознание.

Ему оказали помощь на месте, после чего скорая доставила его в больницу. Там он был 10 дней. Его состояние оценивали как критическое. 30 сентября Александру Вагнеру умер.

Вагнер провел более 100 матчей в чемпионате Румынии, выступая за разные команды. Но в 2018 году из-за конфликта он решил уйти из профессионального футбола и занимался игрой в покер. Он тогда заявлял, что чувствует себя довольно счастливым, ведь теперь сам может составлять свой график, так что если хочет отдохнуть, то может просто взять выходные без необходимости это у кого-то просить.

Правда, в 2020 году он возобновил карьеру футболиста.

По данным румынских СМИ, именно увлечение покером и могло привести к сердечному приступу у футболиста. Последние месяцы он немало провел бессонных ночей за игрой в онлайн-покер, употребляя энергетические напитки.