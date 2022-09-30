Вагнер був госпіталізований до лікарні в Брашові 20 вересня. Це сталося після того, як гравець переніс зупинку серця після тренування з командою Інтер Крістіан.

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При цьому гравець брав участь лише у простих вправах. Але після тренування по дорозі до роздягальні він знепритомнів.

Йому надали допомогу на місці, після чого швидка доставила його до лікарні. Там він перебував 10 днів. Його стан оцінювали як критичний. 30 вересня Александру Вагнер помер.

Вагнер провів понад 100 матчів в чемпіонаті Румунії, виступаючи за різні команди. Але у 2018 році через конфлікт він вирішив піти з професійного футболу та займався грою в покер. Він тоді заявляв, що почуває себе доволі щасливим, адже тепер сам може складати свій графік, тож якщо хоче відпочити, то може просто собі взяти вихідні без необхідності це в когось просити.

Правда у 2020 році він відновив кар'єру футболіста.

За даними румунських ЗМІ, саме захоплення покером і могло призвести до серцевого нападу у футболіста. Останні місяці він чимало провів безсонних ночей за грою в онлайн-покер, вживаючи енергетичні напої.