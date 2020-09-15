Румынки уничтожили Ястремскую и Свитолину в парном разряде в Риме, отдав украинкам лишь 1 гейм
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступили в паре на турнире в Риме. Украинки показали низкий уровень тенниса и уступили с разгромным счетом.
Любителей тенниса ожидал интересный поединок румынских теннисисток против лидеров тенниса в Украине. Но матч совсем не оправдал свои ожидания, информирует 24 канал.
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Элина Свитолина/Даяна Ястремская – Симона Халеп/Моника Никулеску 0:2 (0:6, 1:6)
На встрече первого круга украинки без каких-либо вариантов уступили румынскому дуэту Симона Халеп/Моника Никулеску. Румынская пара отдала украинкам лишь один гейм в матче. Теперь украинки будут полностью сосредоточены на одиночных матчах.
В среду, 16 сентября, украинки проведут матчи второго раунда одиночного разряда. Ястремская уже сыграла свой первый поединок на этом турнире, вторая ракетка Украины в сложном матче одержала волевую победу над итальянкой Камиллой Джорджи.
Во втором раунде Даяна Ястремская встретится с американкой Амандой Анисимовой, которая занимает 27 место в мире, а другая украинка Элина Свитолина стартует матчем с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Турниры WTA Premier
- Категория теннисных турниров WTA, которая была создана в 2009 году и состоит из 20 турниров.
- К премьерной категории относятся: 4 обязательных турнира (совместно с мужчинами) с призовым фондом более 8 миллионов долларов в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде и Пекине. Пять турниров с призовым фондом почти 3 миллиона долларов в Дохе, Торонто/Монреале, Цинциннати, Риме и Ухане. 12 турниров с призовым фондом от почти 783 тысяч долларов до более 2 миллионов долларов.