Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступили в паре на турнире в Риме. Украинки показали низкий уровень тенниса и уступили с разгромным счетом.

Любителей тенниса ожидал интересный поединок румынских теннисисток против лидеров тенниса в Украине. Но матч совсем не оправдал свои ожидания, информирует 24 канал.

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Элина Свитолина/Даяна Ястремская – Симона Халеп/Моника Никулеску 0:2 (0:6, 1:6)

На встрече первого круга украинки без каких-либо вариантов уступили румынскому дуэту Симона Халеп/Моника Никулеску. Румынская пара отдала украинкам лишь один гейм в матче. Теперь украинки будут полностью сосредоточены на одиночных матчах.

В среду, 16 сентября, украинки проведут матчи второго раунда одиночного разряда. Ястремская уже сыграла свой первый поединок на этом турнире, вторая ракетка Украины в сложном матче одержала волевую победу над итальянкой Камиллой Джорджи.

Во втором раунде Даяна Ястремская встретится с американкой Амандой Анисимовой, которая занимает 27 место в мире, а другая украинка Элина Свитолина стартует матчем с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

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