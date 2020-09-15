Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська виступили у парі на турнірі у Римі. Українки показали низький рівень тенісу та поступились із розгромним рахунком.

На любителів тенісу чекав цікавий поєдинок румунських тенісисток проти лідерок тенісу в Україні. Але матч зовсім не виправдав свої очікування, інформує 24 канал.

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Еліна Світоліна / Даяна Ястремська – Сімона Халеп / Моніка Нікулеску 0:2 (0:6, 1:6)

У зустрічі першого кола українки без будь-яких варіантів поступилися румунському дуету Сімона Халеп / Моніка Нікулеску. Румунська пара віддала українкам лише один гейм у матчі. Тепер українки будуть повністю зосереджені на одиночних матчах.

У середу, 16 вересня, українки проведуть матчі другого раунду одиночного розряду. Ястремська вже зіграла свій перший поєдинок на цьому турнірі, друга ракетка України у складному матчі здобула вольову перемогу над італійкою Камілою Джорджі.

У другому раунді Даяна Ястремська зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою, яка займає 27 місце у світі, а інша українка Еліна Світоліна стартуватиме матчем з росіянкою Анастасією Павлюченковою.

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