Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграла свой матч на турнире Premier 5 в Риме против местной теннисистки Камилы Джорджи. Украинка в сложном поединке победила итальянку.

Даяна Ястремская победила соперницу в трех сетах. Матч длился 2 часа 33 минуты, пишет 24 канал.

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Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 2:1 (7:5, 6:7(5), 6:4)

Сначала матч для Даяны проходил как нельзя лучше, но украинка расслабилась и проиграла три гейма подряд. В первом сете в решающий момент украинская теннисистка таки благодаря брейку оставила партию за собой – 7:5.

В следующем сете на тай-брейке уже была итальянка Джорджи. В третьем сете с брейком повела украинка, но соперница взяла инициативу в свои руки и смогла отыграться в счете 4:4, но украинская теннисистка взяла верх над соперницей.

За матч Ястремская сделала 2 эйса, реализовала 7/19 брейкпойнтов и сделала аж 14 двойных ошибок на подаче. Камила Джорджи же 4 раза подала на вылет, выиграла 5 геймов на приеме и допустила 14 двойных ошибок.

.@D_Yastremska is through to the second round of the @InteBNLdItalia.



She defeats Giorgi 7-5, 6-7(5), 6-4 pic.twitter.com/g3Oi3GEQ2c — wta (@WTA) September 14, 2020

В начале августа теннисистки уже выходили на корт друг против друга на турнире в Палермо, где победу праздновала итальянка. Теперь украинка взяла реванш у Джорджи.

Во втором раунде Даяна Ястремская встретится с американкой Амандой Анисимовой, которая занимает 27 место в мире, а другая украинка Элина Свитолина стартует матчем с россиянкой Павлюченковой.

Даяна Ястремская-Камила Джорджи видеообзор матча