В среду, 26 июня, на Евро-2024 пройдут последние матчи в группе Е. Пока Украина сразится с Бельгией, в параллельной встрече будут противостоять друг другу Словакия и Румыния, пишет 24 Канал.

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Ничья устроит всех

Наши географические соседи считались аутсайдерами группы перед стартом Евро. Впрочем, уже в первом туре Словакия и Румыния смогли удивить фанатов. Первые переиграли грозную Бельгию, тогда как вторые разгромили Украину.

И пусть после этого во втором туре соперники по отчетному матчу проиграли, это оставило им отличные шансы на выход в плей-офф. По сути, ничья в этом матче гарантирует каждой из команд место в топ-3 и путевку в 1/8 финала.

Поэтому неудивительно, что эксперты и прогнозисты ожидают "договорняк" во Франкфурте-на-Майне. Однако все же есть надежда, что одна из команд захочет выиграть группу, а для этого необходимо брать все три очка.

Словакия считается кадрово более сильной сборной, но в случае ничьей ей достанется лишь третье место и выход на Испанию или Англию. Поэтому хотелось бы верить, что команды все же определят сильнейшую.

Румыния подходит к последнему туру без кадровых потерь, тогда как у Словакии возникли проблемы в обороне. Повреждение получил лидер команды левый защитник Ганцко, его участие в третьем туре под вопросом.

Ориентировочные составы:

Словакия: Дубравка – Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Оберт – Дуда, Лоботка, Куцка – Шранц, Боженик, Хараслин.

Румыния: Ницэ – Рациу, Дрэгушин, Бурке, Банку – Р. Марин, М. Марин – Ман, Станчу, Михайла – Дрэгуш.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Словакия – Румыния пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия – Румыния. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.