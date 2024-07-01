Это вам не Украина: сможет ли Румыния сотворить еще одну сенсацию на Евро в бою против Нидерландов

Подопечные Эдварда Йорданеску смогли выиграть квартет, где были явными аутсайдерами. Теперь же румынам предстоит битва против одного из фаворитов Евро-2024.

Во вторник, 2 июля, на Евро-2024 завершится стадия 1/8 финала. В одном из последних матчей сыграет обидчик Украины сборная Румынии, которой будут противостоять Нидерланды, пишет 24 Канал. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

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Румыния шокирует соперников

Румыны стали одной из главных неожиданностей групповой стадии. Подопечные Йорданеску смогли выиграть группу Е, где были сильнее по классу Бельгия, Словакия и Украина.

Особенно впечатлила стартовая игра "трехцветных", где они уничтожили сборную Украины (3:0). Выход в плей-офф уже можно назвать успехом для Румынии, но аппетит приходит во время еды.

Впрочем, следующий соперник наших географических соседей куда более сложный. Сборная Нидерландов имеет мощную атаку и громкие имена в защите. В отборе "оранье" не оставили шансов оппонентам, но уже в группе немного забуксовали.

Победа над Польшей была вырвана в конце игры, а с Францией подопечные Кумана расписали скучную нулевую ничью. А в лобовой игре против Австрии вообще уступили и упали на третье место. Впрочем, сетка плей-офф попалась для голландцев неплохая.

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По крайней мере, в матче 1/8 финала Нидерланды будут явными фаворитами. Коэффициент на проход "оранжевых" в четвертьфинал составляет всего 1,20, тогда как на успех Румынии – аж 5,20. Что касается основного времени игры, то расклад сил следующий:

победа Румынии – 8,00

ничья – 4,45

победа Нидерландов – 1,46

При этом эксперты не уверены в большом количестве голов. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 2,00, тогда как на ТМ – за 1,88. Главными фаворитами на забитый гол являются только игроки Нидерландов: