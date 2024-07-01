У вівторок, 2 липня, на Євро-2024 завершиться стадія 1/8 фіналу. В одному з останніх матчів зіграє кривдник України збірна Румунії, якій будуть протистояти Нідерланди, пише 24 Канал. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Румунія шокує суперників

Румуни стали однією з головних несподіванок групової стадії. Підопічні Йорданеску змогли виграти групу Е, де були сильніші за класом Бельгія, Словаччина та Україна.

Особливо вразила стартова гри "триколорних", де вони знищили збірну України (3:0). Вихід у плей-оф вже можна назвати успіхом для Румунії, але апетит приходить під час їжі.

Втім наступний суперник наших географічних сусідів куди більш складний. Збірна Нідерландів має потужну атаку та гучні імена у захисті. У відборі "ораньє" не залишили шансів опонентам, але вже у групі трохи забуксували.

Перемога над Польщею була вирвана в кінці гри, а із Францією підопічні Кумана розписали нудну нульову нічию. А у лобовій грі проти Австрії взагалі поступились та впали на третє місце. Втім сітка плей-оф попалась для голандців непогана.

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Принаймні, у матчі 1/8 фіналу Нідерланди будуть явними фаворитами. Коефіцієнт на прохід "помаранчевих" у чвертьфінал становить всього 1,20, тоді як на успіх Румунії – аж 5,20. Що стосується основного часу гри, то розклад сил наступний:

перемога Румунії – 8,00

нічия – 4,45

перемога Нідерландів – 1,46

При цьому експерти не впевнені у великій кількості голів. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 2,00, тоді як на ТМ – за 1,88. Головними фаворитами на забитий гол є лише гравці Нідерландів: