Семья Глейзеров созвала экстренное собрание совета директоров в режиме видеоконференции во время второй половины матча с Уотфордом, и в рамках переговоров директору клуба, который управляет, было поручено провести переговоры с Сульшером о расторжении контракта.

К слову МЮ сенсационно был уничтожен Вотфордом: гол и два ассиста в активе эксгравца Зари-видеообзор

Считается, что выплата выходного пособия тренеру будет стоить Манчестер Юнайтед примерно 9 миллионов евро, чтобы досрочно прекратить его трехлетний контракт, который норвежец подписал в августе.

Кто заменит Сульшера?

Пока МЮ не найдет замену Уле Гуннару, командой временно будут руководить технический директор Даррен Флетчер и Майкл Каррик, входивший в тренерский штаб норвежца. Среди главных претендентов на замену называют Брендана Роджерса и Зинедина Зидана.

Уле Гуннар Сульшер возглавил Юнайтед в декабре 2018-го с приставкой "и. о." после ухода Жозе Моуринью. В апреле 2019 года он был официально утвержден главным тренером и с тех пор провел во главе команды 149 поединков.