Сім'я Глейзерів скликала екстрені збори ради директорів у режимі відеоконференції під час другої половини матчу з Уотфордом, і в рамках переговорів директору клубу, що управляє, було доручено провести переговори з Сульшером про розірвання контракту.

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Вважається, що виплата вихідної допомоги тренерові коштуватиме Манчестер Юнайтед приблизно 9 мільйонів євро, щоб достроково припинити його трирічний контракт, який норвежець підписав у серпні.

Хто замінить Сульшера?

Допоки МЮ не знайде заміну Уле Гуннару, командою тимчасово керуватимуть технічний директор Даррен Флетчер і Майкл Каррік, який входив у тренерський штаб норвежця. Серед головних претендентів на заміну називають Брендана Роджерса і Зінедіна Зідана.

Уле Гуннар Сульшер очолив Юнайтед у грудні 2018-го з приставкою "в.о." після відходу Жозе Моурінью. У квітні 2019 року він був офіційно затверджений головним тренером і відтоді провів на чолі команди 149 поєдинків.