Руководитель WTA пригрозил серьезной реакцией Уимблдона из-за отстранения россиян и белорусов

Уимблдон отстранил российских и белорусских теннисистов от участия в турнире. Мировые теннисные общества негативно отреагировали на это решение.

Руководитель WTA: Как далеко мы зайдем, еще не определено

Уимблдон-2022 состоится без участия представителей Беларуси и России. Об этом сообщили 20 апреля.

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Руководитель WTA Стив Саймон прокомментировал решение Уимблдона отстранить российских и белорусских спортсменов от турнира.

Решение Уимблдона противоречит правилам Grand Slam, а также соглашению о турнирах Grand Slam, которое имеет WTA. Это нарушение нашей точки зрения в обеих ситуациях. Британская федерация тенниса организует мероприятия по согласованию с WTA. Эти решения нарушают правила WTA по регистрации спортсменов,

– заявил глава WTA.

Также он пригрозил "сильной реакцией" на соответствующее решение.

"Думаю, вы увидите сильную реакцию от нас, но ее характер и то, как далеко мы зайдем, еще не определены", –добавил Саймон.

В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.

Также там добавили, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют участников стран-агрессоров.

Уимблдон является старейшим двухнедельным турниром большого тенниса. В этом году соревнования пройдут с 27 июня и продлятся до 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.