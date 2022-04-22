Вероятная причина
В СМИ предполагают, что одной из причин отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона стала защита репутации покровительницы Всеанглийского клуба Кейт Миддлтон.
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Клуб опасается, что допуск россиян и белорусов к участию в турнире мог быть расценен как поддержка действий власти их стран со стороны герцогини Кембриджской.
Кроме того, Всеанглийский клуб озабочен существованием вероятности того, что Миддлтону пришлось бы вручать трофей в мужском одиночном разряде россиянину Даниилу Медведеву.
- В то же время мировые теннисные организации удивлены соответствующим решением. В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.
- Также там добавили, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют участников стран-агрессоров.
- Почему эти заявления абсурдны? Российские и белорусские теннисисты не осудили действия своих властей, они продолжают молчать.
- Уимблдон стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте.