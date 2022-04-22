Вероятная причина

В СМИ предполагают, что одной из причин отстранения российских и белорусских теннисистов от Уимблдона стала защита репутации покровительницы Всеанглийского клуба Кейт Миддлтон.

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Клуб опасается, что допуск россиян и белорусов к участию в турнире мог быть расценен как поддержка действий власти их стран со стороны герцогини Кембриджской.

Кроме того, Всеанглийский клуб озабочен существованием вероятности того, что Миддлтону пришлось бы вручать трофей в мужском одиночном разряде россиянину Даниилу Медведеву.

Обратите внимание! Уимблдон 20 апреля официально отстранил россиян и белорусов от турнира.