Бессменный лидер Динамо в центре поля Николай Шапаренко тренируется отдельно от команды. Игрок получил повреждение.

22-летний центральный полузащитник Николай Шапаренко тренируется в компании Александра Тимчика. Оба футболиста залечивают травмы, сообщает официальный сайт Динамо.

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Кадровые потери

Шапаренко пропускает первые дни тренировочного сбора в ОАЭ из-за поврежденных связок. Сейчас игрок занимается лишь беговой работой. Больше травмированных в лазарете киевского клуба нет.

На первый зарубежный сбор главный наставник киевлян Мирча Луческу взял с собой 30 футболистов.

В этом сезоне Шапаренко сыграл в "красно-белой" футболке 20 матчей во всех турнирах, в которых трижды заставлял вратаря соперника вынимать мяч из собственных владений и еще дважды ассистировал партнерам по команде.