Динамо потеряло лидера на сборах в ОАЭ: причина
Бессменный лидер Динамо в центре поля Николай Шапаренко тренируется отдельно от команды. Игрок получил повреждение.
22-летний центральный полузащитник Николай Шапаренко тренируется в компании Александра Тимчика. Оба футболиста залечивают травмы, сообщает официальный сайт Динамо.
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Кадровые потери
Шапаренко пропускает первые дни тренировочного сбора в ОАЭ из-за поврежденных связок. Сейчас игрок занимается лишь беговой работой. Больше травмированных в лазарете киевского клуба нет.
На первый зарубежный сбор главный наставник киевлян Мирча Луческу взял с собой 30 футболистов.
В этом сезоне Шапаренко сыграл в "красно-белой" футболке 20 матчей во всех турнирах, в которых трижды заставлял вратаря соперника вынимать мяч из собственных владений и еще дважды ассистировал партнерам по команде.
- Первый этап подготовки ко второму кругу УПЛ "бело-синие" завершат 26 января, а уже через три дня 29 января Динамо отправится на второй сбор в Турцию, который продлится вплоть до 8 февраля.
- Первую часть чемпионата киевляне завершили в статусе лидера. Динамо опережают ближайшего конкурента Шахтера лишь на одно очко. Свой первый матч после зимнего перерыва киевляне сыграют дома 13 февраля против Олимпика.
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