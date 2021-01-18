Київське Динамо проводить перший закордонний збір в ОАЕ. Футболісти на тренуваннях під керівництвом Мірчі Луческу відзначаються красивими голами.

Головний наставник киян Мірча Луческу вирішив перевірити своїх підопічних на ділі. Тренер поділив гравців на дві команди для двосторонньої гри, де футболісти змогли продемонструвати всі свої навички. Роликом з тренування поділилась пресслужба Динамо.

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Красивий гол на тренуванні

Ця підготовка стала хорошим фундаментом до першого спарингу на зборах проти польської Легії, який відбудеться вже у понеділок, 18 січня. Ще один контрольний матч київський клуб запланував провести проти солігорського Шахтаря, який очолює український фахівець Роман Григорчук.

До слова, Луческу взяв на перший тренувальний збір 30 футболістів. На такому спарингу між гравцями киян найбільше виділявся легіонер команди Жерсон Родрігес. Люксембуржець ефектно накрутив Томаша Кендзьору та Іллю Забарного, але не зіграв егоїстично у цьому епізоді. Нападник віддав передачу на вільного Богдана Лєднєва, який в один дотик пробив у кут воріт – без шансів для голкіпера Руслана Нещерета.