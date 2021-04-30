Энди Руис – Крис Арреола

Что Энди Руис, что Крис Арреола не выходили на ринг с 2019 года. Если 40-летний Арреола уже боксирует в основном ради гонораров, то с Руисом судьба сыграла злую шутку. Летом 2019 года Руис неожиданно стал одним из самых известных боксеров мира.

Энди нокаутировал чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и отобрал его титулы. Купаясь во славе, Руис забыл о боксе и провалил подготовку к реваншу с Джошуа. Мексиканец набрал слишком много веса и полностью потерял свою резкость. Джошуа легко выиграл по очкам и Руис покинул боксерский Олимп.

Руис находился без бокса почти два года, что довольно длительная пауза для профессионалов. Энди признался, что поражение Джошуа негативно повлияло на его психологическое состояние и он переосмыслил свое отношение к жизни. Теперь же "Разрушитель" готов к возвращению!



Руис и Арреола перед боем / Фото twitter.com/APunchersChance

Мексиканец пошел на серьезные изменения, поменяв тренера Мэнни Роблеса на Эдди Рейносо. Последний, пожалуй, самый успешный специалист. Среди его подопечных лучший боксер современности Сауль Альварес.

Энди потенциально мог встретиться с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, проигравшим Тайсону Фьюри. Что может быть лучше боя двух подавленных поражениями боксеров?

Однако Руис выбрал более рациональный вариант и попытается восстановить свое реноме в бою с ветераном Аррелой.

Крис никогда не хватал звезд с неба. Однако это тот боксер, которого уверенно можно назвать непростым середняком тяжелого дивизиона. Арреола имеет прекрасный послужной список и вполне способен ошеломить любого соперника.

Вряд ли Арреола рассчитывает, что сможет хотя бы еще один раз претендовать на чемпионский титул. Зато Руис достаточно высоко во всех рейтингах, поэтому яркая победа над Крисом может позволить мексиканцу увеличить стоимость своих акций и получить новый билет в элиту тяжелого веса.

Оба боксера исповедуют одинаковый стиль – ортодокс. Из-за этого боксерам будет легче тактически, ведь не придется мудрить со стратегией на поединок. Следовательно, можно ожидать сочной "зарубы". Что Руис, что Арреола открыты к ярким обменам ударами. Также не стоит забывать, что оба бойца прошли мексиканскую школу бокса.



Энди Руис / Фото instagram.com/andy_destroyer13

На последних фото Руиса заметно, что Энди сбросил лишние килограммы. Будет интересно посмотреть, как Энди будет работать на ринге! Можно ожидать, что Энди займет центр ринга и будет вести бой первым номером.

В букмекерской компании Favbet именно Руиса считают фаворитом. Его победу оценивают коэффициентом 1,04. Вполне логично, что Арреолу не стоит списывать со счетов. Если Руис откроется, то американец легко может донести тяжелый удар. Победу Арреолы оценивают коэффициентом 12.

Специалисты склоняются к тому, что Руис выиграет досрочно. Такой итог боя оценен коэффициентом 1,20. На идентичную победу Арреолы букмекеры дают коэффициент 15. Также эксперты оценили шансы бойцов выиграть бой по очкам: на Руиса коэффициент 3,90, когда на Арреолу – 51!

Джозеф Паркер – Дерек Чисора

Дерек Чисора находится на закате боксерской карьеры. 37-летний британец благодаря своей эпатажности на 14 году в профессионалах добивается топ-боев. Например, осенью 2020 года он встретился с Александром Усиком и в конкурентном поединке проиграл украинцу.

Опытный Чисора уже не тот боксер, что может претендовать на титулы. Дерек реалист, поэтому бьется за гонорары. Но британец – хорошая проверка на прочность для середняков тяжелого веса или так называемых проспектов.

Зато Джозеф Паркер, который в свои 29 лет успел стать чемпионом мира, во второй раз хочет почувствовать вкус чемпионства. Что интересно, Паркер в 2016 году выиграл вакантный титул WBO, одолев Энди Руиса. В 2018 году Джозеф, имеющий за плечами 9 лет в профессиональном боксе, проиграл пояс Энтони Джошуа, который через год потерял титул в бою с Руисом.



Паркер и Чисора встретились перед боем / Фото twitter.com/SkySportsBoxing

После поражений Джошуа и Диллиану Уайту новозеландец имеет серию из 4 подряд побед. Это позволяет Джозефу находиться на ведущих позициях в рейтингах и потенциально претендовать на титул.

Например, в рейтинге WBO Паркер удерживает третье место и стремится подвинуть Джо Джойса со второй строчки. Тогда Джозеф сможет приблизиться к обязательному претенденту на титул WBO Усику и рассуждать, как добиться поединка с украинцем или даже действующим чемпионом.

Для этого Джозефу в любом случае нужно победить Чисору. Поражение отбросит новозеландца далеко назад и ведущие боксеры вряд ли будут рассматривать Джозефа как реального конкурента.

Чисоре второй раз подряд придется встретиться с более техничным боксером. Но Паркер по сравнению с Усиком еще и обладает настоящим нокаутирующим ударом.

Дерек в поединке с Усиком доказал, что его рано отправлять на боксерскую свалку. Британец прессинговал Усика и украинцу было трудно справиться с давлением. Однако с течением времени Чисора устал бегать за более прытким украинцем и начал отдавать раунд за раундом. Будет ли убегать Паркер от Чисоры? Вряд ли!



Паркер и Чисора позавтракали / Фото twitter.com/MatchroomBoxing

Скорее всего, Джозеф не будет бояться ввязаться в яркий обмен ударами и попытается ошеломить Дерека. Защита Чисоры с годами стала только хуже, что на пользу мощному новозеландцу. Поэтому Дереку, пожалуй, не стоит с такой же агрессией бросаться на Паркера, как на Усика. На этот раз может прилететь действительно тяжелый ответ!

Поединок обещает быть горячим, потому что Паркеру после бледной победы над Джуниором Фа следует проявить себя как можно лучше. Очевидно, что скучный бой не соответствует стилю Чисоры. Поэтому Дерек не позволит Джозефу выиграть поединок в стиле Усика.

На первый план в бою выйдет то, сможет ли Паркер удерживать Чисору на среднем расстоянии и не допустить инфайт. В боях с боксерами, имеющими отличный джеб, Дереку всегда было сложно. Однако Паркер вряд ли тот боец, с которым ассоциируется эталонная работа джебом.

Букмекеры Favbet считают Паркера фаворитом поединка. Его победу оценили коэффициентом 1,53. Если новозеландец одержит досрочную победу – коэффициент 2,50. Чисоре не привыкать быть андердогом. Однако на этот раз шансы британца на успех достаточно высоки – коэффициент 2,55. Если же Дерек выиграет досрочно – коэффициент 4,40.

Чем дольше продлится бой, тем больше шансов Паркер будет иметь на победу. На его победу по очкам букмекеры дают коэффициент 2,50. Идентичная ставка на Чисору – коэффициент 4,40.