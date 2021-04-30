Енді Руїс – Кріс Арреола

Що Енді Руїс, що Кріс Арреола не виходили в ринг з 2019 року. Якщо 40-річний Арреола вже боксує здебільшого заради гонорарів, то з Руїсом доля зіграла злий жарт. Влітку 2019 року Руїс несподівано став одним з найвідоміших боксерів світу.

Енді нокаутував чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа та відібрав його титули. Купаючись у славі, Руїс забув про бокс і провалив підготовку до реваншу з Джошуа. Мексиканець набрав надто багато ваги і повністю втратив свою різкість. Джошуа легко виграв по очках і Руїс покинув боксерський Олімп.

Руїс перебував без боксу майже два роки, що досить тривала пауза для професіоналів. Енді зізнався, що поразка Джошуа негативно вплинула на його психологічний стан і він переосмислив своє ставлення до життя. Тепер же "Руйнівник" готовий до повернення!



Руїс та Арреола перед боєм / Фото twitter.com/APunchersChance

Мексиканець пішов на серйозні зміни, помінявши тренера Менні Роблеса на Едді Рейносо. Останній, мабуть, найуспішніший фахівець. Серед його підопічних найкращий боксер сучасності Сауль Альварес.

Енді потенційно міг зустрітися з ексчемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером, який програв Тайсону Ф'юрі. Що може бути кращим за бій двох пригнічених поразками боксерів?

Однак Руїс вибрав більш раціональний варіант і спробує відновити своє реноме у бою з ветераном Аррелою.

Кріс ніколи не хапав зірок з неба. Однак це той боксер, якого впевнено можна назвати непростим середняком важкого дивізіону. Арреола має прекрасний послужний список і цілком спроможний приголомшити будь-якого суперника.

Навряд чи Арреола розраховує, що зможе бодай ще один раз претендувати на чемпіонський титул. Натомість Руїс досить високо у всіх рейтингах, тому яскрава перемога над Крісом може дозволити мексиканцю збільшити вартість своїх акцій та отримати новий квиток в еліту важкої ваги.

Обидва боксери сповідують однаковий стиль – ортодокс. Через це боксерам буде легше тактично, адже не доведеться мудрувати зі стратегією на поєдинок. Відтак, можна очікувати соковитої "заруби". Що Руїс, що Арреола відкриті до яскравих обмінів ударами. Також не варто забувати, що обидва бійці пройшли мексиканську школу боксу.



Енді Руїс / Фото instagram.com/andy_destroyer13

На останніх фото Руїса помітно, що Енді скинув зайві кілограми. Буде цікаво подивитися, як Енді працюватиме у ринзі! Можна очікувати, що Енді займе центр рингу та вестиме бій першим номером.

У букмекерській компанії Favbet саме Руїса вважають фаворитом. Його перемогу оцінюють коефіцієнтом 1,04. Цілком логічно, що Арреолу не варто списувати з рахунків. Якщо Руїс відкриється, то американець легко може донести важкий удар. Перемогу Арреоли оцінюють коефіцієнтом 12.

Фахівці схиляються до того, що Руїс виграє достроково. Такий підсумок бою оцінений коефіцієнтом 1,20. На ідентичну звитягу Арреоли букмекери дають коефіцієнт 15. Також експерти оцінили шанси бійців виграти бій по очках: на Руїса коефіцієнт 3,90, коли на Арреолу – 51!

Джозеф Паркер – Дерек Чісора

Британець Дерек Чісора перебуває на заході боксерської кар’єри. 37-річний британець завдяки своїй епатажності на 14 році у професіоналах добивається топ-боїв. Наприклад, восени 2020 року він зустрівся з Олександром Усиком і в конкурентному поєдинку програв українцю.

Досвідчений Чісора вже не той боксер, що може претендувати на титули. Дерек реаліст, тому б’ється за гонорари. Але британець хороша перевірка на міцність для середняків важкої ваги або так званих проспектів.

Натомість Джозеф Паркер, який у свої 29 років встиг стати чемпіоном світу, вдруге хоче відчути смак чемпіонства. Що цікаво, Паркер у 2016 році виграв вакантний титул WBO, здолавши Енді Руїса. У 2018 році Джозеф, який має за плечима 9 років у професійному боксі, програв пояс Ентоні Джошуа, який через рік втратив титул у бою з Руїсом.



Паркер і Чісора зустрілися перед боєм / Фото twitter.com/SkySportsBoxing

Після поразок Джошуа й Ділліану Уайту новозеландець має серію з 4 поспіль перемог. Це дозволяє Джозефу перебувати на провідних позиціях у рейтингах і потенційно претендувати на титул.

Наприклад, у рейтингу WBO Паркер утримує третє місце та прагне посунути Джо Джойса з другого рядка. Тоді Джозеф зможе наблизитися до обов’язкового претендента на титул WBO Усика й міркувати, як добитися поєдинку з українцем або навіть чинним чемпіоном.

Для цього Джозефу у будь-якому випадку потрібно перемагати Чісору. Поразка відкине новозеландця далеко назад і провідні боксери навряд чи розглядатимуть Джозефа як реального конкурента.

Чісорі вдруге поспіль доведеться зустрітися з більш технічним боксером. Та Паркер у порівнянні з Усиком ще й володіє справжнім нокаутуючим ударом.

Дерек у поєдинку з Усиком довів, що його зарано відправляти на боксерське звалище. Британець пресингував Усика й українцю було важко впоратися з тиском. Однак з плином часу Чісора втомився бігати за більш прудким українцем і почав віддавати раунд за раундом. Чи тікатиме Паркер від Чісори? Навряд чи!



Паркер і Чісора поснідали / Фото twitter.com/MatchroomBoxing

Швидше за все, Джозеф не боятиметься в’язатися у яскравий обмін ударами та спробує приголомшити Дерека. Захист Чісори з роками став тільки гіршим, що на користь потужному новозеландцю. Тому Дереку, мабуть, не варто з такою ж агресією кидатися на Паркера, як на Усика. Цього разу може прилетіти дійсно важка відповідь!

Поєдинок обіцяє бути гарячим, тому що Паркеру після блідої звитяги над Джуніором Фа слід проявити себе якнайкраще. Очевидно, що скучний бій не відповідає стилю Чісори. Тому Дерек не дозволить Джозефу виграти поєдинок у стилі Усика.

На перший план у бою вийде те, чи зможе Паркер утримувати Чісору на середній відстані та не допустити інфайт. У боях з боксерами, які мають відмінний джеб, Дереку завжди було складно. Однак Паркер навряд чи той боєць, з яким асоціюється еталонна робота джебом.

Букмекери Favbet вважають Паркера фаворитом поєдинку. Його перемогу оцінили коефіцієнтом 1,53. Якщо новозеландець здобуде дострокову звитягу – коефіцієнт 2,50. Чісорі не звикати бути андердогом. Однак цього разу шанси британця на успіх досить високі – коефіцієнт 2,55. Якщо ж Дерек виграє достроково – коефіцієнт 4,40.

Що довше триватиме бій, то більше шансів Паркер мати на перемогу. На його перемогу по очках букмекери дають коефіцієнт 2,50. Ідентична ставка на Чісору – коефіцієнт 4,40.