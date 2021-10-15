Матч Ингулец – Рух был запланирован на 17 октября. Однако 13 октября на сайте УПЛ появилась информация о том, что матч перенесен по просьбе львовской команды. Все из-за массовой вспышки коронавируса. При этом среди инфицированных – все вратари команды.

Подробнее В футбольном клубе Рух массовая вспышка коронавируса, ближайший матч перенесен

Но уже 15 октября на сайте Ингульца опубликовали заявление, в котором усомнились в правдивости предоставленных данных представителями Руха.

"Для предотвращения манипуляций и соблюдения правил Fair Play сообщаем, что согласно инсайдерской информации по состоянию на 13 октября 2021 года заявленніе на сезон вратари ФК Рух отсутствуют в информационной системе Центра общественного здоровья Минздрава, как лица, болеющие COVID-19. В связи с этим, футбольный клуб Ингулец обратился в дирекцию УПЛ с просьбой провести детальное расследование данного факта. Мы ждем быструю реакцию УПЛ и публичное разбирательство этой ситуации", – говорится в заявлении команды.

Стоит добавить, что Рух не сообщил, сколько игроков команды получили положительный тест на коронавирус. Известно лишь то, что вся команда была отправлена ​​на самоизоляцию, а тренировки были приостановлены. Канал "Футбол" со ссылкой на собственные источники сообщил о семи футболистах, которые сдали положительный тест на коронавирус и еще четырех людях, у которых есть подозрение на инфекцию. Однако стоит отметить, что руководителем медиацентра Руха является журналист канала "Футбол".