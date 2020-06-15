Лидер Первой лиги Украины львовский "Рух" неожиданно прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Бакаловым. Это уже вторая отставка в "Рухе" в сезоне 2019/2020.

О расторжении контракта с Бакаловым сообщает официальный сайт "Руха".

Кстати Первая лига официально назвала дату возобновления сезона

Бакалов подал в отставку

Как сообщает сайт "желто-черных", Бакалов подал в отставку из-за "непростой жизненной ситуации".

"Здоровье человека – главное его богатство – имеет первостепенное значение!", – говорится в сообщении клуба.

"Рух" не сыграл ни одного официального матча с Бакаловым

Бакалов возглавил команду в декабре 2019-го года. В течение последних пяти месяцев специалист готовил футболистов к старту весенней части чемпионата в Первой лиге.

Под руководством Бакалова "Рух" провел 13 спаррингов, 9 из которых завершились победами.

Наставник не успел дебютировать во главе "Руха" в официальных матчах в связи с переносом старта Первой лиги из-за карантина в Украине.

До Бакалова "Рух" возглавлял Леонид Кучук. Под его руководством "Рух" набрал 39 очков и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

Кто новый тренер

На сегодняшней тренировке президент "Руха" Григорий Козловский представил команде нового наставника. Им стал 32-летний специалист Иван Федик.

В прошлом году Федик работал в тренерском штабе "Руха" Леонида Кучука ассистентом главного тренера.



Иван Федик и Мирон Маркевич / Фото ФК "Рух"

Новый руководитель "Руха" имеет немалый опыт работы в профессиональном футболе. До работы в "Рухе" коуч работал в Академии ФК "Карпаты" (2010 – 2012), "Севастополе" (2012 – 2013), "Краснодаре" (2013 – 2014), "Стали" (2016 – 2017) и "Ростове" (2017 – 2018).

Был ассистентом Олега Кононова и многолетним помощником Леонида Кучука.

Помогать команде будет Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.