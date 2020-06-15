"Рух" уволил Бакалова и назначил Федика и Маркевича тренировать команду
Лидер Первой лиги Украины львовский "Рух" неожиданно прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Бакаловым. Это уже вторая отставка в "Рухе" в сезоне 2019/2020.
О расторжении контракта с Бакаловым сообщает официальный сайт "Руха".
Кстати Первая лига официально назвала дату возобновления сезона
Бакалов подал в отставку
Как сообщает сайт "желто-черных", Бакалов подал в отставку из-за "непростой жизненной ситуации".
"Здоровье человека – главное его богатство – имеет первостепенное значение!", – говорится в сообщении клуба.
"Рух" не сыграл ни одного официального матча с Бакаловым
Бакалов возглавил команду в декабре 2019-го года. В течение последних пяти месяцев специалист готовил футболистов к старту весенней части чемпионата в Первой лиге.
Под руководством Бакалова "Рух" провел 13 спаррингов, 9 из которых завершились победами.
Наставник не успел дебютировать во главе "Руха" в официальных матчах в связи с переносом старта Первой лиги из-за карантина в Украине.
До Бакалова "Рух" возглавлял Леонид Кучук. Под его руководством "Рух" набрал 39 очков и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.
Кто новый тренер
На сегодняшней тренировке президент "Руха" Григорий Козловский представил команде нового наставника. Им стал 32-летний специалист Иван Федик.
В прошлом году Федик работал в тренерском штабе "Руха" Леонида Кучука ассистентом главного тренера.
Иван Федик и Мирон Маркевич / Фото ФК "Рух"
Новый руководитель "Руха" имеет немалый опыт работы в профессиональном футболе. До работы в "Рухе" коуч работал в Академии ФК "Карпаты" (2010 – 2012), "Севастополе" (2012 – 2013), "Краснодаре" (2013 – 2014), "Стали" (2016 – 2017) и "Ростове" (2017 – 2018).
Был ассистентом Олега Кононова и многолетним помощником Леонида Кучука.
Помогать команде будет Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.