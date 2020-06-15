Лідер Першої ліги України львівський "Рух" несподівано припинив співпрацю з головним тренером Юрієм Бакаловим. Це вже друга відставка у "Русі" у сезоні 2019/2020.

Про розірвання контракту з Бакаловим повідомляє офіційний сайт "Руху".

До речі Перша ліга офіційно назвала дату відновлення сезону

Бакалов подав у відставку

Як повідомляє сайт "жовто-чорних", Бакалов подав у відставку через "непросту життєву ситуацію".

"Здоров’я людини – головне її багатство – має першочергове значення!", – мовиться у повідомленні клубу.

"Рух" не зіграв жодного офіційного матчу з Бакаловим

Бакалов очолив команду у грудні 2019-го року. Впродовж останніх п’яти місяців фахівець готував футболістів до старту весняної частини чемпіонату у Першій лізі.

Під керівництвом Бакалова "Рух" провів 13 спарингів, 9 з яких завершились перемогами.

Наставник не встиг дебютувати на чолі "Руху" в офіційних матчах у зв’язку з перенесенням старту Першої ліги через карантин в Україні.

До Бакалова "Рух" очолював Леонід Кучук. Під його орудою "Рух" набрав 39 очок та очолює турнірну таблицю Першої ліги.

Хто новий тренер

На сьогоднішньому тренуванні президент "Руху" Григорій Козловський представив команді нового наставника. Ним став 32-річний фахівець Іван Федик.

Торік Федик працював у тренерському штабі "Руху" Леоніда Кучука асистентом головного тренера.



Іван Федик та Мирон Маркевич / Фото ФК "Рух"

Новий керманич "Руху" має чималий досвід роботи у професійному футболі. До роботи в "Русі" коуч працював у Академії ФК "Карпати" (2010-2012), "Севастополі" (2012-2013), "Краснодарі" (2013-2014), "Сталі" (2016-2017) та "Ростові" (2017-2018).

Був асистентом Олега Кононова та багаторічним помічником Леоніда Кучука.

Допомагатиме команді Мирон Маркевич, який зараз очолює Комітет національних збірних УАФ.