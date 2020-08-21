Львовский "Рух" официально пополнился полузащитником Валерием Федорчуком, также в заявке УПЛ в расположении опытный Вадим Парамонов, который в прошлом сезоне играл за "Колос".

Львовский клуб усилился перед дебютом в чемпионате Украины. Оба игрока уже внесены в заявку на сезон, которую можно увидеть на сайт УПЛ.

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Кадровое усиление

О сроках контракта 31-летнего Федорчука информации нет. Прошлый сезон игрок провел в составе "Мариуполя", сыграв в 27 матчах.

Кроме него, в заявке "Руха" появился защитник Вадим Парамонов, который в прошлом чемпионате играл за "Колос" и провел там 22 поединка.

Продолжат свою карьеру во Львове также бывшие лидеры волочиского "Агробизнеса", которые недавно покинули команду – 26-летний защитник Игорь Бойчук и 24-летний полузащитник Андрей Кухарук.

Добавим, что клуб вернул из аренды из "Арарата" и "Миная" Сиднея и Оринчака соответственно. Они были замечены на тренировочном процессе на местном стадионе в Винниках, где "Рух" готовится к первому туру чемпионата.

Парамонов известен по выступлениям за "Днепр-75", где дебютировал в профессиональном футболе. Впоследствии подписал контракт с "Зарей", но так и не сыграл ни одного матча.

С 2014/18 года выступал в "Полтаве", где сыграл 90 поединков. Парамонов помог команде впервые в истории клуба выйти в УПЛ в сезоне 2017/18. Далее перешел во "Львов". А в сезоне 2019/20 играл за "Колос".

Карьера Валерия Федорчука