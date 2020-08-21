"Рух" усилился двумя игроками УПЛ
Львовский "Рух" официально пополнился полузащитником Валерием Федорчуком, также в заявке УПЛ в расположении опытный Вадим Парамонов, который в прошлом сезоне играл за "Колос".
Львовский клуб усилился перед дебютом в чемпионате Украины. Оба игрока уже внесены в заявку на сезон, которую можно увидеть на сайт УПЛ.
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Кадровое усиление
О сроках контракта 31-летнего Федорчука информации нет. Прошлый сезон игрок провел в составе "Мариуполя", сыграв в 27 матчах.
Кроме него, в заявке "Руха" появился защитник Вадим Парамонов, который в прошлом чемпионате играл за "Колос" и провел там 22 поединка.
Продолжат свою карьеру во Львове также бывшие лидеры волочиского "Агробизнеса", которые недавно покинули команду – 26-летний защитник Игорь Бойчук и 24-летний полузащитник Андрей Кухарук.
Добавим, что клуб вернул из аренды из "Арарата" и "Миная" Сиднея и Оринчака соответственно. Они были замечены на тренировочном процессе на местном стадионе в Винниках, где "Рух" готовится к первому туру чемпионата.
- Парамонов известен по выступлениям за "Днепр-75", где дебютировал в профессиональном футболе. Впоследствии подписал контракт с "Зарей", но так и не сыграл ни одного матча.
- С 2014/18 года выступал в "Полтаве", где сыграл 90 поединков. Парамонов помог команде впервые в истории клуба выйти в УПЛ в сезоне 2017/18. Далее перешел во "Львов". А в сезоне 2019/20 играл за "Колос".
Карьера Валерия Федорчука
- Начинал свою карьеру в "Кривбассе". Впоследствии в течение двух сезонов выступал во "Львове", откуда перебрался в "Днепр", где не сумел закрепиться и снова отправился в аренду в "Кривбасс" и "Карпаты".
- Благодаря хорошей игре в 2016 году заключил контракт с киевским "Динамо", где провел лишь 8 поединков.
- В 2017 году подписал контракт с "Вересом". А уже летом 2018 перешел в "Мариуполь", подписав контракт до конца сезона.