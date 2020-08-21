"Рух" підсилився двома гравцями УПЛ
Львівський "Рух" поповнився півзахисником Валерієм Федорчуком, також у заявці УПЛ у розташуванні досвідчений Вадим Парамонов, який у минулому сезоні грав за "Колос".
Львівський клуб підсилився перед дебютом у чемпіонаті України. Обидві гравці вже внесені у заявку на сезон, яку можна побачити на сайт УПЛ.
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Кадрове підсилення
Про терміни контракту 31-річного Федорчука інформації немає. Минулий сезон гравець провів у складі "Маріуполя", зігравши у 27 матчах.
Крім нього, в заявці "Руху" з'явився захисник Вадим Парамонов, який в минулому чемпіонаті грав за "Колос" і провів там 22 поєдинки.
Продовжать свою кар’єру у Львові також колишні лідери волочиського "Агробізнесу", які нещодавно залишили команду – 26-річний захисник Ігор Бойчук та 24-річний півзахисник Андрій Кухарук.
Додамо, що клуб повернув з оренди з "Арарату" та "Минаю" Сіднея та Оринчака відповідно. Вони були помічені на тренувальному процесі на місцевому стадіоні у Винниках, де "Рух" готується до першого туру чемпіонату.
- Парамонов відомий за виступами за "Дніпро-75", де дебютував у професійному футболі. Згодом підписав контракт із "Зорею", але так і не зіграв жодного матчу.
- Із 2014/18 роки виступав у "Полтаві", де зіграв 90 поєдинків. Парамонов допоміг команді вперше у історії клубу вийти в УПЛ у сезоні 2017/18. Далі перейшов у "Львів". А у сезоні 2019/20 грав за "Колос".
Кар'єра Валерія Федорчука
- Розпочинав свою кар'єру у "Кривбасі". Згодом протягом двох сезонів виступав у "Львові", звідки перебрався у "Дніпро", де не зумів закріпитись і знову помандрував в оренду у "Кривбас" та "Карпати".
- Завдяки хорошій грі у 2016 році уклав контракт із київським "Динамо", де провів лише 8 поєдинків.
- У 2017 році підписав контракт з "Вересом". А вже влітку 2018 перейшов у "Маріуполь", підписавши контракт до кінця сезону.