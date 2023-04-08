Рух – Верес 0:0

В эти выходные в УПЛ проходят поединки 20 тура. Одним из наиболее интригующих была встреча во Львове между борцами за выживание – Рух принимал Вереск, пишет 24 канал.

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Обе команды пока разочаровывают весной. Рух и Верес проиграли по три из четырех поединков УПЛ, опустившись на дно таблицы (ниже только Львов). К тому же, в конце марта "желто-черные" уволили Леонида Кучука и назначили тренером Виталия Пономарева.

Матч проходил при равной игре. Рух чуть больше владел мячом, но по опасным моментам Верес не уступал хозяевам. Например, в первом тайме Шарай и Близниченко имели неплохие шансы для гола, но Панькив мешал.

После перерыва львовяне имели игровое преимущество, неплохой момент упустил Рунич. Также хозяев активизировало изъятие Лебеденко, который через 7 минут собрал две желтые карточки.

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Впоследствии неплохой момент у Климчука, но в итоге ни одной из команд не удалось размочить счет. Более того, в компенсированное время сорвался игрок Руха Эдсон, который прямыми шипами въехал в соперника и получил прямую красную.

Эта нулевая ничья вряд ли устроила какую-нибудь из команд, но она позволила обоим подняться в турнирной таблице. Рух перешел из зоны вылета в зону плей-офф, а Верес поднялся на 12 строчку, которая предусматривает сохранение прописки в УПЛ.

Стоит знать. В следующем туре ровенский Верес сыграет против еще одного конкурента в борьбе за выживание Металлиста. Рух же ждет домашний бой против Динамо.