Рух – Верес 0:0

Цими вихідними в УПЛ проходять поєдинки 20 туру. Одним із найбільш інтригуючих була зустріч у Львові між борцями за виживання – Рух приймав Верес, пише 24 канал.

До теми Хаос у Вересі: тренер пропустив тренування, двоє лідерів влаштували бійку – ЗМІ

Обидві команди поки розчаровують навесні. Рух і Верес програли по три з чотирьох поєдинків УПЛ, опустившись на дно таблиці (нижче тільки Львів). До того ж, наприкінці березня "жовто-чорні" звільнили Леоніда Кучука та призначили тренером Віталія Пономарьова.

Матч проходив за рівної гри. Рух трохи більше володів м'ячем, але по небезпечним моментам Верес не поступався господарям. Наприклад, у першому таймі Шарай та Блізніченко мали непогані шанси для голу, але Паньків ставав на заваді.

Після перерви львів'яни мали ігрову перевагу, непоганий момент змарнував Руніч. Також господарів активізувало вилучення Лебеденка, який за 7 хвилин зібрав дві жовті картки.

Читайте також З думками про чемпіонство: Шахтар мінімально обіграв Металіст, вкравши надію у Дніпра-1 – відео

Згодом непоганий момент мав Климчук, але у підсумку жодній із команд не вдалось розмочити рахунок. Ба більше, у компенсований час зірвався гравець Руха Едсон, який прямими шипами в'їхав у суперника і отримав пряму червону.

Ця нульова нічия навряд чи влаштувала якусь із команд, але вона дозволила обом піднятись у турнірній таблиці. Рух перейшов із зони вильоту до зони плей-офф, а Верес піднявся на 12 сходинку, яка передбачає збереження прописки в УПЛ.

Варто знати. У наступному турі рівненський Вересзіграє проти ще одного конкурента у боротьбі за виживання Металіста. На Рух же чекає домашній бій проти Динамо.