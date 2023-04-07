Ровенский Верес проваливается во второй части сезона УПЛ. Прошлый год "красно-черные" завершили в середине турнирной таблицы, но в четырех матчах этого года взяли всего один балл.

По теме Виртуальное удовольствие: Динамо и Шахтер будут представлены в новой игре EA Sports FC

Похоже, что результаты испортили атмосферу в команде. Многие СМИ говорят, что руководство клуба размышляет над увольнением наставника Юрия Вирта.

Издание "Спортивка" сообщило. что коуч пропустил последнюю тренировку Вереса. По информации ресурса, тренер отсутствовал из-за простуды. Более того, на этом занятии произошел серьезный конфликт.

По сообщению того же СМИ, два лидера клуба Виталий Дахновский и Геннадий Пасич устроили драку. Пишут о серьезном конфликте между игроками, причины которого неизвестны.

Читайте также До последнего не уйдет из Динамо: Луческу признался, что с ним контактировали маститые клубы Европы

За 11 туров до финиша сезона Верес идет в зоне переходных матчей на 14 месте, опережая зону вылета лишь на один балл. Правда, и в спасительную зону всего одно очков. При этом ровенчане еще не играли во втором круге ни с Шахтером, ни с Динамо, ни с Зарей.