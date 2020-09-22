23 сентября "Рух " на своем поле сыграет против "Шахтера" в перенесенном матче 2-го УПЛ. Болельщики могут этот поединок просмотреть онлайн и по телевидению.

Домашние матчи львовского "Руха" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". Перенесенный матч 2-го тура УПЛ "Рух" – "Шахтер" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 18:55. Сама игра стартует в 19:00, пишет 24 канал.

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Рух – Шахтер: где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матч "Рух" – "Шахтер" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 18:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

Новичок "Рух" впервые сыграет в чемпионате Украины против чемпиона сезона-2019/20 "Шахтера". Явным фаворитом встречи считают именно "горняков". Правда, в матче 3-го тура команда Каштру едва вырвала ничью у "Зари" 2:2, а в первом туре крупно победила "Колос" 3:1.

Удачным начало сезона для "Руха" не назовешь. Два подряд поражения с общей разницей мячей 8:3 не в пользу львовян.

Матч состоится во Львове на "Арене Львов".