23 вересня "Рух" на власному полі зіграє проти "Шахтаря" у перенесеному матчі 2-го УПЛ. Вболівальники можуть цей поєдинок переглянути онлайн і по телебаченню.

Домашні матчі львівського "Руху" у чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". Перенесений матч 2-го туру УПЛ "Рух" – "Шахтар" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 18:55. Сама гра стартує о 19:00, пише 24 канал.

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Рух – Шахтар: де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч "Рух" – "Шахтар" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 18:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Новачок "Рух" вперше зіграє у чемпіонаті України проти чемпіона сезону-2019/20 "Шахтаря". Явним фаворитом зустрічі вважають саме "гірників". Щоправда, у матчі 3-го туру команда Каштру ледь вирвала нічию у "Зорі" 2:2, а у першому турі розгромно перемогла "Колос" 3:1.

Вдалим початок сезону для "Руху" не назвеш. Дві поспіль поразки з загальною різницею м'ячів 8:3 не на користь львів'ян.

Матч відбудеться у Львові на "Арені Львів".