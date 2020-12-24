Президент Ингульца Александр Поворознюк неоднозначно высказался в сторону львовского Руха и несколько скрыто обвинил клуб в вопросе трансферов. Львовяне быстро отреагировали на такие слова.

Львовский клуб не прошел мимо слов президента Ингульца, обратившись в комитет этики и честной игры УАФ. Причина – возмутительные высказывания владельца клуба с Петрового, сообщает футбольный клуб Рух.

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С чего все началось?

Александр Поворознюк в клубном интервью рассказал о перспективах клуба и трансферной политике. Президент не дал конкретики по покупке новых игроков и сохранению тех, которые сейчас формируют команду. Но известный своими громкими высказываниями владелец команды не мог не подколоть своего конкурента Рух.

Зачем будоражить общественность? Мы же не руководство Руха, которое звонит и приглашает футболистов в команду. Я этого делать не буду,

– заявил Поворознюк.

Главной задачей команды с Петрового остается прописка в элитном дивизионе. Что касается усиления, то уже будет зависеть от задач клуба. Такие слова совсем не понравились львовскому клубу. Поэтому руководство решило подать жалобу в УАФ. Руководство львовян считает его слова неправильными и оскорбительными не только в сторону Руха, но и других украинских клубов.