Рух пожаловался в УАФ на Ингульца: причина
Президент Ингульца Александр Поворознюк неоднозначно высказался в сторону львовского Руха и несколько скрыто обвинил клуб в вопросе трансферов. Львовяне быстро отреагировали на такие слова.
Львовский клуб не прошел мимо слов президента Ингульца, обратившись в комитет этики и честной игры УАФ. Причина – возмутительные высказывания владельца клуба с Петрового, сообщает футбольный клуб Рух.
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С чего все началось?
Александр Поворознюк в клубном интервью рассказал о перспективах клуба и трансферной политике. Президент не дал конкретики по покупке новых игроков и сохранению тех, которые сейчас формируют команду. Но известный своими громкими высказываниями владелец команды не мог не подколоть своего конкурента Рух.
Зачем будоражить общественность? Мы же не руководство Руха, которое звонит и приглашает футболистов в команду. Я этого делать не буду,
– заявил Поворознюк.
Главной задачей команды с Петрового остается прописка в элитном дивизионе. Что касается усиления, то уже будет зависеть от задач клуба. Такие слова совсем не понравились львовскому клубу. Поэтому руководство решило подать жалобу в УАФ. Руководство львовян считает его слова неправильными и оскорбительными не только в сторону Руха, но и других украинских клубов.
- После 13-ти туров Ингулец располагается ближе до основания – 10 место. Первую часть чемпионата команда из Петрового провела не слишком уверенно – всего 1 победа. В их активе еще 8 ничьих и 4 поражения. Добавим, что последний матч в 2020 году Ингулец так и не провел. Встреча против Шахтера не состоялась из-за ужасного состояния поля в Петровом.
- Рух же является прямым конкурентом Ингульца. Львовский клуб находится почти за спиной соперника – 11 ступень. В их активе лишь на два пункта меньше.
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