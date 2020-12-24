Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо рассказал о повязке на глазу и своей болезни.

Гаттузо признался, что страдает серьезным аутоиммунным заболеванием. Как оказалось, именно по этой причине 42-летний итальянец Гаттузо по прозвищу "Храброе сердце" в последних матчах руководил командой с повязкой на глазу.

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"У меня аутоиммунное заболевание, миастения. Последние 12 дней я был как бы не в себе. Сейчас я хочу сказать детям, которые считают, что не выглядят красивыми в зеркале: "Жизнь прекрасна, и вы должны смотреть ей в лицо без страха, не таясь", – рассказал Газзузо в интервью Football Italia.

Gattuso en @SkySport habla de su enfermedad (miastenia ocular)



"Quiero decirle a los niños que no se ven guapos que la vida es bella y hay que enfrentarla. He leído que estaba muerto, pero no"



“Veo doble, es difícil estar de pie, sólo un loco como yo puede conseguirlo" pic.twitter.com/KLvSEpR7bN — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 23, 2020

Что известно о болезни Гаттузо

Слово "миастения" означает бессилие, мышечную слабость. Это патологический процесс, в основе которого происходит самоуничтожение клеток организма.

Нормальная реакция иммунитета меняет направленность и начинает уничтожать собственные клетки вместо чужеродных, что приводит к разрушению органов и тканей организма.