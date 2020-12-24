Говорили, жить мне осталось месяц: друг Шевы признался, от какой болезни страдает уже 10 лет
Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо рассказал о повязке на глазу и своей болезни.
Гаттузо признался, что страдает серьезным аутоиммунным заболеванием. Как оказалось, именно по этой причине 42-летний итальянец Гаттузо по прозвищу "Храброе сердце" в последних матчах руководил командой с повязкой на глазу.
Смотрите также Милан на последней минуте встречи вырвал победу над неуступчивым Лацио: видео
"У меня аутоиммунное заболевание, миастения. Последние 12 дней я был как бы не в себе. Сейчас я хочу сказать детям, которые считают, что не выглядят красивыми в зеркале: "Жизнь прекрасна, и вы должны смотреть ей в лицо без страха, не таясь", – рассказал Газзузо в интервью Football Italia.
Что известно о болезни Гаттузо
Слово "миастения" означает бессилие, мышечную слабость. Это патологический процесс, в основе которого происходит самоуничтожение клеток организма.
Нормальная реакция иммунитета меняет направленность и начинает уничтожать собственные клетки вместо чужеродных, что приводит к разрушению органов и тканей организма.
Поделиться новостью