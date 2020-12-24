Президент Інгульця Олександр Поворознюк неоднозначно висловився у сторону львівського Руха та дещо приховано звинуватив клуб у питанні трансферів. Львів'яни швидко відреагували на такі слова.

Львівський клуб не пройшов осторонь слів президента Інгульця, звернувшись у комітет етики і чесної гри УАФ. Причина – обурливі висловлювання власника клубу з Петрового, повідомляє футбольний клуб Рух.

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З чого все почалось?

Олександр Поворознюк у клубному інтерв'ю розповів про перспективи клубу та трансферну політику. Президент не дав конкретики щодо купівлі нових гравців та збереження тих, які зараз формують команду. Але відомий своїми гучними висловлюваннями власник команди не міг не підколоти свого конкурента Рух.

Навіщо розбурхувати громадськість? Ми ж не керівництво Руха, яке дзвонить і запрошує футболістів у команду. Я цього робити не буду,

– заявив Поворознюк.

Головним завданням команди з Петрового залишається прописка в елітному дивізіоні. Щодо підсилення, то тут вже залежатиме від завдань клубу. Такі слова зовсім не сподобались львівському клубу. Тому керівництво вирішило подати скаргу до УАФ. Керівництво львів'ян вважає його слова неправильними та образливими не лише у сторону Руха, а й інших українських клубів.