Одна из самых талантливых юных футболисток Украины Надежда Иванченко переходит в чемпионат США. 17-летняя украинка будет выступать за команду университета Southeast Missouri State University.

Последние два года были наиболее успешными в карьере молодой футболистки. А уже в воскресенье, 17 января, Надежда Иванченко вылетела в США. О трансфере сообщил ее первый тренер Юрий Наванкевич на своей странице в фейсбуке.

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Неожиданный трансфер

Последним клубом Иванченко были львовские Карпаты. Наставник отметил несколько достижений полузащитницы и ее трудолюбие.

вызов в женскую сборную Украины U-15

вызов в национальную команду U-17, когда ей было всего 14 лет

подписание первого профессионального контракта в 15 лет

получение премии "Лучший гол года" в 2019 году

написание вступительных экзаменов, получение стипендии и подписание контракта с женской футбольной командой Университета Southeast Missouri State University США

В этом сезоне Иванченко провела в футболке Карпат все 9 матчей, в которых один раз отмечалась в воротах соперника. Также в ее пассиве одно предупреждение. Единственный гол в Высшей лиге Надежда забила в домашнем поединке против Буковинской-Надежды. Тогда ее результативный удар поставил точку в разгроме соперника (3:0).

Интересно, что в 2019 году она в составе Ладомира опередила Сидорчука и Цитаишвили в номинации "Лучший гол 2019 года" в Украине. Футболистка забила гол-красавец в квалификации Евро-2020 в своей категории против Сербии.