Новый скандал в украинском футболе: Рух подготовил иск в УЕФА против Карпат

Львовские клубы не могут определиться по молодым талантам, выступающим за Рух в Юношеской лиге УЕФА. Правопреемство Карпат должно определить УЕФА.

Украинскому футболу мало проблем, возникших из-за российской агрессии. Теперь клубы решили топить друг друга в междоусобных распреях.

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Рух против Карпат

Предметом разборок стали права на молодых футболистов, начинавших свою карьеру в детской школе Карпат. Поэтому львовский Рух подготовил обращение в соответствующие органы УАФ и УЕФА, чтобы они определили, является ли правопреемником "обанкротившихся" Карпат вновь созданный клуб.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Руха.

Если на самом деле и на официальном уровне Карпаты считают своей школу, где начинали свой путь ныне перспективные "руховцы", то добро пожаловать еще раз публично объявить об этом и выставить юридически-документальную претензию к ФК Рух (Львов). Такие заявления означают, что нынешние новые Карпаты хотят вернуть не только эмблему, которую им отдали фанаты, но и историю клуба. А если да, то стоит заплатить долги оставшимся неоплаченным футболистам и работникам клуба. Учитывая заявления, звучащие от имени Карпат, они, похоже, уже собрали средства на выплату всех долгов своего предшественника. Мы правильно все поняли?

– говорится в заявлении Руха.

В чем сущность конфликта?