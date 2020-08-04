Борьба между командами Первой лиги за выход в УПЛ обострилась. Особенно после победы "Руха" в матче против "Миная", который состоялся в понедельник, 3 августа.

Обеим командам в этом матче нужна была победа. "Минай" в таком случае возвращался бы на первое место в турнирной таблице. "Рух" же подтягивался в первую тройку по набранным очкам (при этом у команды еще остается игра в запасе), пишет 24 канал.

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В этот раз больше повезло хозяевам поля. Единственный мяч был забит под конец первого тайма. После подачи с углового Копина пробил головой. Но мяч попал в соперника. И защитник "Руха" первым оказался на добивании, мощным ударом отправив мяч за линию ворот.

Видео гола Копины в матче "Рух" – "Минай"

Благодаря этой победе "Рух" набрал 54 очка. Столько же у "Агробизнеса", который идет на третьем месте. А также "Волыни", которая пока четвертая. У "Миная" осталось 56 очков и вторая позиция. Лидирует "Ингулец", набравший 58 очков. До конца чемпионата осталось два тура.

В УПЛ из Первой лиги выходят три лучшие команды. Однако владелец "Агробизнеса" заявил, что его команда в этом сезоне не будет повышаться в классе, даже если получит такое право. Поэтому главным претендентами на попадание в УПЛ остаются "Ингулец", "Минай", "Волынь" и "Рух". Теоретические шансы сохраняют "Металлист-1925" и "Оболонь-Бровар".