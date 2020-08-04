Боротьба між командами Першої ліги за вихід в УПЛ загострилася. Особливо після перемоги "руху" в матчі проти "Минаю", який відбувся в понеділок, 3 серпня.

Обом командам у цьому матчі потрібна була перемога. "Минай" у такому випадку повертався б на першу місце у турнірній таблиці. "Рух" же підтягувався до першої трійки за набраними очками (при цьому в команди ще залишається гра в запасі), пише 24 канал.

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Цього разу більше пощастило господарям поля. Єдиний м'яч було забито під кінець першого тайму. Після подачі з кутового Копина пробив головою. Але м'яч влучив в суперника. Та захисник "Руху" першим опинився на добиванні, потужним ударом відправивши м'яч за лінію воріт.

Відео голу Копини у матчі "Рух" – "Минай"

Завдяки цій перемозі "Рух" набрав 54 очки. Стільки ж у "Агробізнесу", який йде на третьому місці. А також "Волині", яка поки четверта. В "Минаю" залишилося 56 очок та друга позиція. Лідирує "Інгулець", який набрав 58 очок. До кінця чемпіонату залишилося два тури.

В УПЛ з Першої ліги виходять три найкращі команди. Однак власник "Агробізнесу" заявив, що його команда в цьому сезоні не буде підвищуватися в класі, навіть якщо здобуде таке право. Відтак головним претендентами на потрапляння в УПЛ залишаються "Інгулець", "Минай", "Волинь" та "Рух". Теоретичні шанси зберігають "Металіст-1925" та "Оболонь-Бровар".