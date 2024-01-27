Клуб УПЛ отменил матч против европейской команды, сыгравшей спарринг с россиянами
Источник:Трибуна
Львовский Рух зимнюю подготовку ко второй части чемпионата проводит в Словении. Клубу пришлось скорректировать свои планы в связи с неразборчивостью одного из спарринг-партнеров.
Матч Руха против словенского Копера должен был состояться 3 февраля. Однако местный клуб накануне сыграл против представителя страны-агрессора воронежского Факела.
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Реакция Руха на товарищеский матч между Копером и россиянами
Ситуацию со спаррингом прокомментировал генеральный директор Руха Игорь Дедишин. Он был категоричен по отношению к любителям "русского мира".
Мы не будем тогда играть этот матч, если они играют с россиянами. Если это сейчас подтвердится, то мы отменим этот матч,
– сообщил Дедишин.
Впоследствии стало известно, что львовяне отменили товарищеский матч против словенского Копера.
Ранее сообщалось о спарринге чемпиона Словакии против российского Динамо. Поединок прошел в Катаре во время тренировочного сбора. Президент Слована цинично сообщил, что матч против представителя террористов состоялся из-за отсутствия других команд.
Подготовка Руха ко второй части сезона
- Подопечные Виталия Пономарева находятся в Словении с 20 января. На сборах планируется провести 10 матчей.
- 26 января Рух двумя составами уступил Сараево (0:2) и Домжале (2:3).
- На 30 января запланированы поединки против Штурма (Австрия) и Браво (Словения), а на 3 февраля австрийского Хартберга и словенского Копера.
- 10 февраля команда Пономарева сыграет против Леобена (Австрия) и Мачвы (Сербия). Сбор завершат поединки против словенских Триглавы и Горицы.