Львовский Рух не усилится бывшим игроком сборной Украины Артемом Милевским. Клуб будет делать вектор на молодых футболистов.

Владелец львовского клуба Григорий Козловский рассказал в большом интервью на клубном ютуб-канале о трансфере нападающего Артема Милевского. Президент заявил, что в клубе приняли решение отказаться от идеи подписать опытного нападающего.

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Отказ от трансфера

Милевский – свободный агент, присутствовал на матче Руха, он в теплых отношениях с Козловским, поэтому его быстро сосватали во львовскую команду.

Ранее сообщалось, что стороны якобы должны были подписать полугодовой контракт в начале следующего 2021-го года. Но президент клуба окончательно развеял все слухи и информацию о подписании соглашения.

Артем приезжал, мы записали видео для его ютуб-канала. Если честно, если бы я был главным тренером и не имел философии развития клуба, то я бы и Селезнева, и Милевского взял бы в команду. Для маркетинга это супер. Для куража. Но у нас другая философия клуба. У нас последнее решение за тренером, а играть должны молодые. Поэтому, к сожалению, нет,

– сказал Козловский.

Сам бывший игрок сборной Украины признался, что был не прочь продолжить карьеру во Львове. Интересно, какой клуб теперь выберет игрок. Последней командой украинского форварда было белорусское Динамо-Брест.